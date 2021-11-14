6 فئات مهددة بمرض السكر.. وأخصائي يحذر من أكل اللحمة يوميًا

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أكد الدكتور أحمد السبعاوي، أخصائي الغدد الصماء والسكر بالمعهد القومي للسكر، أن هناك أضرار لأكل اللحوم يوميًا، ولهذا يجب الاعتماد أكثر على البروتين النباتي أو اللحوم البيضاء والأسماك مثل السردين والماكريل والتونة لأن بهم أوميجا تحمي القلب من عدة أمراض.



أضاف السبعاوي خلال حواره إلى برنامج «أحلى أكلة» الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة «ON»، أن اللحوم الحمراء يجب أن تؤكل مرة واحدة في الأسبوع كله، لأن بها مادة قد تسبب السكري، وكذلك تزيد الحمل على الكلى والقلب، وبحسب إحصاءات فإن نسبة كبيرة من مرضى السكر لديهم مشاكل في القلب، مشددًا على أنه يمكن تبديل اللحوم بالبروتين النباتي أو الأسماك وهذا مهم جدًا خاصة للأطفال ومرضى السكري.



تابع الأخصائي أن الطفل مريض السكر مثل بقية الأطفال ولا يجب حرمانه من الطعام حتى لا يحدث ضررًا في جسمه، مضيفًا: «مفيش حاجة اسمها ممنوعة». واستعرض الفئات المعرضة أكثر لمرض السكر، وقال: أي حد فوق سن 45 سنة عرضة أنه يجيله السكر علشان كده يجب عمل تحليل سكر سنوي ولو بدون أعراض، والسمنة في منطقة البطن تسبب السكر، وكذلك هناك عامل وراثي وراء المرض خاصةً في النوع الثاني، وكذلك قلة النشاط البدني والأكل غير الصحي، أو مرضى ضغط الدم العالي.