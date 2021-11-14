تنمية خيال الطفل بإقليم جنوب الصعيد الثقافي

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد بيت ثقافة الحرية محاضرة بعنوان «القراءة وتنمية الخيال عند الأطفال».

أوضح محمد صالح، الخيال لدى الطفل باعتباره تمرين العقل وتنشيط وظائفه المختلفة، ويمثل قدرة الإنسان على التفكير بالأشياء الممكنة، ويعبر عن الحداثة والقدرة على الإنتاج والتكوين لدى الفرد، وتتجلى أهمية القراءة في تنمية الخيال لدى الأطفال في خمس مهارات هي.. القدرة على الاصغاء والتميز، القدرة على ربط الأحرف المكتوبة بالأصوات المنطوقة، القدرة على الإدراك والاستنتاج، الطلاقة وسرعة الإتقان، تقوية علاقة الأطفال بالأهل.

عقدت مكتبة الرئيسية محاضرة بعنوان «كيفية حماية الأطفال من أمراض الشتاء».

أوضح د.ابراهيم كامل امراض الشتاء التي يمكن ان تصيب الأطفال موضحا طرق الحماية من الإصابة منها تمثل ذلك في تناول الأغنيه التي تحتوي على فيتامين سي وفيتامين دي وتناول المشروبات الساخنه والماء بكثره والمحافظه على النظافة الشخصية للطفل وعدم استخدامه ادوات الغير ونصح ايضا بعدم مخالطه المرضي وايضا الحرص على نظافة المكان وخصوصا دورات المياة والتوجه للطبيب في حاله ظهور أي عرض وتلقي العلاج المناسب

فيما عقد بيت ثقافة دشنا ورشة حكى بعنوان قصة «سيدنا موسى عليه السلام» تحدثت سحر محمود عن قصة سيدنا موسى مع التابوت حتى وصل إلى أرض فرعون ثم رجوعه إلى أمه للرضاعة ترك سيدنا موسى ارض فرعون، ولقاء سيدنا موسى ببنات شعيب حتى تزوج أحد بناته وظل عشر سنوات.

أقام بيت ثقافة أبوتشت محاضرة بمدرسة الثانوية بنات بأبوتشت «بعنوان النقد ودوره في الحياة الأدبية» تناولت رجاء عبدالحكيم النقد ودراسة ونقاش وتقييم وتفسير الأدب أنه هو فن تفسير الأعمال الأدبية، وهو محاولة منضبطة يشترك فيها ذوق الناقد وفكره، كما أقيمت ندوة بعنوان «القرية وتحديات ثقافة الإنترنت» حاضرها مؤمن عبدالفتاح، تناول خلالها كيفية التعامل مع الانترنت والتكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي وضروة وعي وثقافة مستخدم التكنولوجيا الحديثة حتي تتم الاستفادة الحقيقة من التقدم التكنولوجي وضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة.