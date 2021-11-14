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سفيرة فى طشقند تلتقي رئيسة البرلمان الأوزبكي

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سفيرة مصر فى طشقند تلتقي رئيسة البرلمان الأوزبكي سفيرة فى طشقند تلتقي رئيسة البرلمان الأوزبكي

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التقت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية العربية في طشقند، برئيسة البرلمان الأوزبكي تانزيلا نارباييفا، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما على صعيد التعاون البرلماني وتفعيل دور مجموعات الصداقة البرلمانية في البلدين وتبادل الخبرات التشريعية بين البرلمانين.

وأعربت رئيسة البرلمان عن تقدير بلادها لحرص مصر على المشاركة بوفد من المراقبين، أغلبهم من نواب البرلمان المصري، للإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية الأوزبكية التي عُقدت في أكتوبر الماضي.

ومن جانبها قدمت السفيرة أميرة فهمي الشكر لحكومة أوزبكستان على حفاوة الاستقبال للوفد المصري، مُهنئةً أوزبكستان حكومةً وشعباً بعقد انتخابات رئاسية أشادت بها العديد من المنظمات والجهات الدولية.

أكدت السفيرة أميرة فهمي أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التنسيق على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية والأطر متعددة الأطراف، في ضوء توافق الرؤى ووجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت رئيسة البرلمان الأوزبكي من جانبها عن تطلع بلادها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بما في ذلك زيادة تبادل السياح بين البلدين، مشيرةً إلى ترحيب أوزبكستان باستقبال السياح المصريين لزيارة المناطق التاريخية والأثرية في أوزبكستان، إلى جانب التعاون بين الأزهر الشريف والجامعات الإسلامية الأوزبكية.

وبمناسبة الاحتفال العام القادم بمرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأوزبكستان، تم الاتفاق على التعاون لتنظيم فعاليات تليق بالمناسبة، والتنسيق لتحقيق نتائج ملموسة للتنفيذ الفعلي للاتفاقيات التي تمخضت عنها الزيارة التاريخية للرئيس عبدالسيسى إلى أوزبكستان في سبتمبر 2018.

المصرى اليوم

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