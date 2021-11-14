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طنطا تحتفل باليوم العالمي للطفل

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طنطا تحتفل باليوم العالمي للطفل طنطا تحتفل باليوم العالمي للطفل

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في إطار إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باليوم العالمى للطفل وأعياد الطفولة.

نظم المركز الثقافى بطنطا محاضرة ثقافية حول «الانتماء وبناء شخصية الطفل» ألقاها الدكتور محمد السعيد قطب خبير التنمية الاجتماعية والبشرية.

أكد أن بناء الشخصية يتحدد معالمها من الطفولة وتعتمد هذه الملامح على مقدار الثقة بالنفس الذي شعر به الطفل أثناء طفولته.

وأضاف أنه على الأبوين أن يتركا الطفل الصغير يخوض تجاربة الصغيرة بمفرده والتى تمكنه من أن يكتسب مخزونا معرفيا يعزز من ثقته بنفسه وثقة من حوله، كما أوضح طرق غرس الانتماء عند الطفل، تنمية مفهوم الإنتماء والمواطنه عند الطفل، مضيفا الأنشطة التي تساعد على تنمية الإنتماء، مؤكدا أن تنمية شخصية الطفل تتأثر مع الأشخاص الذين يقدمون له الرعاية الأساسية في أول خمس سنواتٍ من عمرهم، كما أنّ مزاج الأطفال العام يؤثر في سلوكهم، وازدهار شخصيتهم وتطورها، وفى ختام اللقاء فتح باب النقاش بين الحاضرين من الأطفال وأولياء الأمور الحاضرين.

وعلى التوازى نظم المركز ورشة فنية للرواد من الاطفال لتعلم فنون الرسم، كما واصل تنمية مهاراتهم الأدبية بنادى الكتابة الإبداعية المقامة مجانا تدريب الشاعر محمد سامى.

المصرى اليوم

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