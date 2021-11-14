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وزير الخارجية يزور جناحي المملكة والإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي

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وزير الخارجية يزور جناحي المملكة والإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي

زار الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، جناحي المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في معرض إكسبو 2020 المقام حالياً في إمارة دبي، وذلك على هامش زيارة سموه إلى الإمارات.

واطلع وزير الخارجية على أركان الجناح السعودي التي تعبر عن التطور والنهضة في المملكة بمختلف المجالات، كما استمع إلى شرحٍ مفصّل عن محتوى الجناح السعودي الذي يوفّر رحلة ممتعة وإبداعية للزوار تقدم المملكة على ضوء رؤية 2030.

كما اطلع على جناح الإمارات الشقيقة، الذي يسلط الضوء على المحطات التاريخية وأثر العمل المشترك الذي تبنته دولة الإمارات لتحقيق النمو والازدهار خلال مسيرة بنائها.

وزير الخارجية يزور جناحي المملكة والإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي

وزير الخارجية يزور جناحي المملكة والإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي

وزير الخارجية يزور جناحي المملكة والإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي

وزير الخارجية يزور جناحي المملكة والإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي

وزير الخارجية يزور جناحي المملكة والإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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