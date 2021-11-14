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اليوم .. محاكمة متهمين عرضا طفلهما للبيع بـ 700ألف جنيه

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اليوم .. محاكمة متهمين عرضا طفلهما للبيع بـ 700ألف جنيه اليوم .. محاكمة متهمين عرضا طفلهما للبيع بـ 700ألف جنيه

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة متهمين عرضا طفلتهما للبيع في القاهرة مقابل مبلغ مالي قدره 700 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى استخدمت موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمساعدة زوجها وعرضا نجلتهما للبيع بزعم التبنى مقابل الحصول على منفعة ماديّة.

ووجّهت النيابة للمتهمين تهمة تعريض حياة الطفلة وأمنها وسلامتها للخطر بأن تخلّيا عنها وعرضاها للبيع وهما مسؤولان عن رعايتها.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالاتّجار بالأطفال حديثي الولادة فتم تكليف مصدر بالتواصل مع المتهمة الأولى، واتفقا على شراء الطفلة مقابل 700 ألف جنيه وتم ضبطهما بحوزتهما المجني عليها.

المصرى اليوم

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