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سائق شاحنة بريطاني يلقى مصرعه غرقا في الأرز

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سائق شاحنة بريطاني يلقى مصرعه غرقا في الأرز سائق شاحنة بريطاني يلقى مصرعه غرقا في الأرز

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توفى سائق شاحنة بريطاني يدعى، جون بيرنز، بعد أن غرق في كمية ضخمة من الأرز البني تبلغ 30 طنا.

وقالت صحيفة «ديلي ستار» إن بيرنز تعرض للاختناق بعدما غمرت سيارته حمولة زائدة من الأرز تسببت في اختناقه وإصابته بشكل بالغ في منطقة الصدر.

وكان بيرنز يعمل مع 3 سائقين آخرين في نقل شحنة أرز من سفينة حاويات بميناء ليفربول، إلى أحد المخازن حين وقع خطأ في تحميل شاحنة بيرنز أسفر عنه دفن سيارته تحت كمية 30 طنا من الأرز ما أسفر عن وفاته.

تم تغريم شركة «هوبر ترانسبورت» التي كان يعمل لديها بيرنز بغرامة تقدر بـ 1.8 مليون جنيه إسترليني، بعدما اعترف مسؤولو الشركة بالخطأ الذي تسبب في وفاة السائق.

وقال بيان صادر عن هيئة الصحة والسلامة إن السيد بيرنز عانى من إصابات خطيرة في الساق، وإصابات شديدة أخرى في الصدر، واختناق، ومن المقرر بعد إجراء هذا التحقيق، انعقاد جلسة استماع في شأن هذه القضية في محكمة ليفربول الجزئية في 6 يونيو 2022.

المصرى اليوم

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