وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري

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كشف حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات نادي السد القطري مع المدرب الفرنسي، لكي يتولى تدريب الفريق خلفًا للإسباني تشافي، الذي رحل لتدريب فريق برشلونة الإسباني.

وقال حازم فتوح في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة» :«نادي السد القطري لم يفاوض المدرب الفرنسي لخلافة تشافي» مؤكدًا: «كل ما يثير في الأيام الماضية عن تولي كارتيرون نادي في الخليج مجرد شائعات».

وأشار أن المدرب الفرنسي سعيد داخل القلعة البيضاء حاليا، ويرى بأن بإمكانه الاستمرار وتحقيق النجاحات مع الزمالك، موضحًا :«عقد تجديد كارتيرون مع الزمالك تم تفعيله لمدة 3 مواسم».

يُذكر أن الزمالك بدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الجمعة المقبل، على ستاد الإسماعلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.