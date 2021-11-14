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وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري

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وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري

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كشف حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن حقيقة مفاوضات نادي السد القطري مع المدرب الفرنسي، لكي يتولى تدريب الفريق خلفًا للإسباني تشافي، الذي رحل لتدريب فريق برشلونة الإسباني.

وقال حازم فتوح في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة» :«نادي السد القطري لم يفاوض المدرب الفرنسي لخلافة تشافي» مؤكدًا: «كل ما يثير في الأيام الماضية عن تولي كارتيرون نادي في الخليج مجرد شائعات».

وأشار أن المدرب الفرنسي سعيد داخل القلعة البيضاء حاليا، ويرى بأن بإمكانه الاستمرار وتحقيق النجاحات مع الزمالك، موضحًا :«عقد تجديد كارتيرون مع الزمالك تم تفعيله لمدة 3 مواسم».

يُذكر أن الزمالك بدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الجمعة المقبل، على الإسماعلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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