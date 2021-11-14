★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«المصرى اليوم» تكتشف معكم تاريخ قصر القبة، أحد أهم وأبرز القصور التاريخية التى تروى جانبا مهما من تاريخ مصر الحديث والمعاصر، حيث يعد أهم القصور الملكية فى عصر أسرة محمد على باشا، وقد بُنى فى عهد الخديو إسماعيل على أطلال منزل قديم لوالده إبراهيم باشا.

صورة من أعلى توضح مساحة وحجم قصر القبة

واستمر البناء ٦ سنوات، وبدأ العمل فى إنشائه عام ١٨٦٧ وانتهى عام ١٨٧٢.

وقد افتتح القصر رسميًّا فى يناير عام ١٨٧٣ فى حفل زفاف الأمير محمد توفيق، ولى عهد الخديو إسماعيل، ليرتبط القصر فيما بعد بحفلات الزفاف والأفراح الأسطورية للعائلة الملكية.

جنازة الملك فؤاد من أمام قصر القبة

ويُعدّ قصر القبة من أكبر القصور الملكية مساحة، وتقدر مساحته بـ ١٩٠ فدانًا.

سُمّى هذا القصر نسبةً إلى مبنى قديم من عصر المماليك يُعرَف بمبنى القبة، وقد أحاطت به بحيرة مائية كانت مقصدًا لكثير من أبناء العائلات الكبيرة والطبقة الراقية وقتها، للصيد والتنزه.

أول خطاب للملك فاروق للإذاعة من داخل قصر القبة

وتضم حدائق القصر مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات ترجع إلى عهد الخديو إسماعيل.

واتخذه الملك فؤاد الأول مقرًا لإقامته، منذ عام ١٩٢٥، وشهد القصر حفلات زفاف خاصة بأمراء وملوك الأسرة، منها زواج الملك فاروق من الملكة فريدة، فى يناير عام ١٩٣٨.

حفل زفاف الملك فاروق والملكة فريدة داخل قصر القبة

وقد شُيِّعَت جنازة الملك فؤاد من القصر عام ١٩٣٦، واعتُبِر فى عهده هو وقصر عابدين من القصور الرئيسية للحكم.

وشهد القصر أول خطاب مسجَّل للإذاعة المصرية للملك فاروق، يوم ٨ مايو عام ١٩٣٦، بعد عودته من إنجلترا، عقب وفاة والده الملك فؤاد.

مجموعة من الصور توضح الطراز الفنى والمعمارى ومقتنيات القصر

وكان قصر القبة مقر إقامة شاه إيران محمد رضا بهلوى، بعد لجوئه السياسى إلى مصر عام ١٩٧٩.

مجموعة من الصور توضح الطراز الفنى والمعمارى ومقتنيات القصر

ويحوى القصر كمًا هائلًا من المقتنيات الملكية التى لا مثيل لها، وقد حرصت الدولة على إتاحة هذه المقتنيات للزائرين لتعريفهم بتلك الحقبة الزمنية، التى تجسد عظمة الدولة المصرية، ومن هذا المنطلق تقرر افتتاح متاحف قصر القبة، التى تضم متحفين.. الأول هو متحف مركبات قصر القبة.

بعض السيارات التى يعود تاريخها إلى الحقبة الملكية فى مصر وبعضها يعود إلى حقبة حديثة

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، (ملحق الجريدة الرسمية) فى عددها الصادر الخميس، ٢٧ سبتمبر عام ٢٠١٨، قرارًا لوزير الآثار، خالد العنانى، بتسجيل قصر القبة وملحقاته بمحافظة القاهرة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية.

مجموعة من الصور توضح الطراز الفنى والمعمارى ومقتنيات القصر

ويعرض المتحف عربات ملكية تجرها الخيول؛ استخدمتها أسرة محمد على وضيوف مصر فى المناسبات المختلفة، ويضم مجموعة نادرة من الوثائق التاريخية وألبومات صور يتم عرضها عبر شاشات أفلام وثائقية نادرة، إلى جانب أطقم الفرسان النادرة وعرض مميز لملابس كان يرتديها أطقم العربات فى تلك الفترة.

مجموعة من الصور توضح الطراز الفنى والمعمارى ومقتنيات القصر

ويعرض المتحف مجموعة من السيارات الملكية والرئاسية من عهود مختلفة، كانت شاهدة على أحداث مهمة فى تاريخ مصر ورؤسائها.

وبعد انتهاء جولة الزائر بمتحف مركبات قصر القبة، يستمتع بجولة فى الحدائق الملكية لقصر القبة، وتبلغ مساحته 190 فدانا، عبر أتوبيس مكشوف برفقة مرشد سياحى يشرح تاريخ الحدائق وما تحويه من أشجار نادرة؛ منها شجرة الجميز التاريخية، التى أحضرت خصيصًا لتزيين قصر القبة.

إحدى القطع الأثرية التى تعود إلى أسرة محمد على

وينتهى النصف الأول من الزيارة ليبدأ النصف الثانى منها ليجد الزائر نفسه أمام متحف قصر القبة، ويضم مجموعة نادرة من مقتنيات أسرة محمد على ووثائق نادرة لم تُرَ من قبل، والجديد فى هذا المتحف أنه يعرض مجموعة نادرة من الآثاث؛ مثل غرفة نوم الملكة نازلى، والملك فؤاد، ومكتب وسرير الملك فاروق، وغرف نوم الأميرات.

إحدى العربات الملكية التى تجرها الخيول وتعود لأسرة محمد على

ليعود الزائر ليستقل الأتوبيس المكشوف فى طريق عودته، ماراً بالحديقة النباتية

والصوب الملكية وحديقة الورد.

ويستطيع الزائر أثناء زيارته لمتاحف قصر القبة أن يجد كل ما يحتاجه من خدمات إرشاد مجانا وكافتيريات ومطاعم وركن الهدايا التذكارية.