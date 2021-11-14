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كشف عمرو الدرير المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك، المدربين المرشحين لتولي منصب المدرب العام بالجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال عمرو الدردير في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»:«تم الاستقرار على تعيين مدرب عام، في الجهاز المعاون لكارتريون»، مضيفًا :«هناك أكثر من مدرب مرشح لتولي منصب المدرب العام، على رأسهم عصام مرعي وأحمد مجدي وأحمد سمير».

وأضاف: «سيتم الإعلان عن المدرب العام، خلال الـ48 ساعة المقبلة»، مضيفًا :«إدارة النادي قررت تعيين مدرب عام، نظرًا لأن كارتيرون، من الممكن أن يتعرض لأي موقف يمنعه من التواجد على مقاعد البدلاء، مثل إصابته بفيروس كورونا، أو تعرضه للإيقاف لذلك لا بد من تواجد مدرب عام مصري».

يُذكر أن الزمالك بدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الجمعة المقبل، على ستاد الإسماعلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.