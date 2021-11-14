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زكي عبد الفتاح ينتقد أداء أمام أنجولا

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زكي عبد الفتاح ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا زكي عبد الفتاح ينتقد أداء أمام أنجولا

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يرى زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى الوطني السابق، أن المنتخب المصري ظهر بسمتى متواضع خلال مباراة أنجولا، مؤكدًا :«لو واجهنا منتخب آخر غير أنجولا كان الموقف اتصعب على الفراعنه بعد التأخر بهدفين».

وتعادل منخب مع أنجولا، 2- 2، في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات .

وقال زكي عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية :«المنتخب استفاد من التعادل بالتأهل بغض النظر عن الآداء الذي كان ضعيف في ظل مواجهة منتخب ليس بإمكانيات الفراعنة».

وأشار إلى أنه يتمنى قرعة التأهل لمونديال قطر تسفر عن مواجهة الفراعنه لمنتخب تونس.

وتابع:«منتخب مصر سيتأهل للمونديال في حال مواجهة تونس خاصة وان المنتخبات الاخرى ستكون مواجهات صعبه على الفراعنه ولابد من الاستعداد القوي والتحضير لمواجهة منتخبات قوية خلال الفترة القادمة».

المصرى اليوم

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