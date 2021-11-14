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بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة»

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بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة» بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة»

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نشر المغني الشعبي عمر كمال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشور قائلا: «بوست هكتبه عشان اختم بيه اليوم الحلو ده».

في شهر 1 السنة اللى فاتت 2020 .. كان عندى شغل في جدة، وكنت لسه مش معروف زى دلوقتى خالص، وربنا كتبلي وعملت عمرة .. وقتها كان قبل شهرين من الكورونا، قبل الدنيا ما تقفل كلها.. المهم روحت وقعدت قدام الحرم ودعيت ربنا بكل حاجة نفسى فيها.. قولتله يارب نفسى أخش بدعوة رسمية، وأجى مهرجان كبير وصوتى يبقى مسموع.. قولتله يارب نفسى أركب عربية كذا.. قولتله يارب نفسى أسكن في المنطقة كذا.. قولتله نفسى ونفسى ونفسى ونفسى.. وأقسم بالله مفيش حرف واحد طلبته ألا وأتحقق أكتر من اللى طلبته وزيادة .. والسنة دى روحت السعودية تانى بوضع تانى وفي ظل كل الظروف والعقبات ربنا كتبلى تانى أروح وأزور الحرم.. اللهم لك الحمد والشكر يارب ودعواتى المرة دى تتحق كلها وأجى السنة الجاية بدعوات جديدة«.

عمر كمال اثناء القيام بمناسك العمرة
عمر كمال اثناء القيام بمناسك العمرة
عمر كمال اثناء القيام بمناسك العمرة

المصرى اليوم

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