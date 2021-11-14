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جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب

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جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد مدير إدارة الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار، ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من الرياض استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة محمد جمال الدين مأمور الجمرك فتلاحظ له وجود قطع معدنية صغيرة بين طيات الملابس في إحدي حقائب الراكب.

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد سمير محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 10 سبائك ذهبية بوزن واحد كيلو جرام بين طيات ملابسه داخل الحقيبة.

قرر أحمد سعد مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 143 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

المصرى اليوم

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