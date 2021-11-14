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للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

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مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

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في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني واستمرارًا في الخطة التي وضعتها الشركة الوطنية لربط العديد من المدن الأوروبية بمناطق الجذب السياحي في ، بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة، أعلنت مصر للطيران عن البدء في تسيير رحلة أسبوعية مجدولة يوم السبت، من كل أسبوع، من مدريد إلى الأقصر، اعتبارًا من اليوم 13 نوفمبر، وتستهدف الشركة زيادة الترددات وفقًا لزيادة الطلب.

وتٌسير مصر للطيران الرحلات بطراز البوينج B737-800NG المزودة بـ 154 مقعد وجميعها مزودة بشاشات شخصية تعرض أحدث البرامج الترفيهية.

المصرى اليوم

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