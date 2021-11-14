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وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر

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وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر

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نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين بها، مطرب الموسيقى العربية بالأوبرا هانى عامر، الذي وافته المنية مساء السبت 13 نوفمبر بعد صراع مع المرض.

وقالت الوزيرة إن الراحل كان نموذجا للفنان المخلص المتفاني في عمله، مشيرة إلى أن القدر لم يمهله لاستكمال مسيرته الابداعية، وتوجهت بالعزاء لاسرته وزملائه واصدقائه داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه قال رئيس الأوبرا إن الراحل أحد فناني الأوبرا المتميزين، وعرف بالتزامه ودماثة الخلق وعلاقاته الطيبة مع جميع زملائه.

يذكر أن المطرب الراحل هاني عامر أحد النجوم البارزة في دار الأوبرا، بدأ مع فرقة نجوم الأوبرا بقيادة المؤلف الموسيقى جمال سلامة، وقدم عددا كبيرا من الحفلات الهامة كما شارك في مهرجانات الموسيقى العربية المتعددة، وأيضا خلال الاحتفالات المتنوعة بمختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية.

المصرى اليوم

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