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أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري

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أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري

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قال أحمد أيوب المدرب العام السابق لمنتخب ، إنه سعيد بوصول الفراعنة للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى المونديال.

وأضاف أحمد أيوب خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«نبارك لأنفسنا بوصول منتخب مصر للمباراة النهائية نحو الصعود لكأس العالم».

وأكمل: «كان من المفترض أن يتحث الجهاز الفني الحالي، بشكل أفضل عن الجهاز السابق، وعانينا من عدم توفير مباريات ودية لتجهيز ».

وتابع:«منتخب مصر لم يتعرض للهزيمة خلال فترة تواجدنا، والجهاز الفني السابق لمنتخب مصر تحمل الكثير من الضغوط في الاعداد».

وأكد: «الجهاز الفني لمنتخب مصر له وعليه في الأداء داخل الملعب، والإعلام تحدث عن إقالة جهاز حسام البدري، بعد التعادل مع الجابون في عقر داره».

وأتم قائلا: «كل الدعم والمساندة لجهاز المنتخب الحالي لتحقيق حلم الصعود للمونديال».

المصرى اليوم