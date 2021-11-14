جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة أسامة دياب مدير الجمرك، من ضبط محاولة تلسكوب وبندقية ضغط هواء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الراكبين أجنبى من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة عمرو عبدالمجيد غزال مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات ما يشتبه أن تكون بندقية.

وقام محمود عبدالنبي عباس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد عطالله عبدالتواب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود بندقية ضغط هواء وتلسكوب يتم تثبيته على سلاح (بندقية)، قام أسامة محمد دياب مدير الجمرك بالعرض على إدارة شرطة الحماية المدنية بالمطار حيث افاد تقرير المقدم طارق رماح بأن البندقية ضغط هواء ويلزم لدخولها موافقة وتصريح من مصلحة الأمن العام، أما التلسكوب فمحظور دخوله.

قرر أسامة دياب مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 144 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.