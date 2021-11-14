نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم»

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قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، إن منهج الصف الرابع الابتدائي متطور والهدف منه نقل الطالب من الحفظ وتلقين المعلومات إلى الفهم والاكتشاف.

وتابع في تصريحات تلفزيونية، أن الطالب في الصف الرابع الابتدائي اكتشف هذا الكم الكبير من المناهج لترتفع إلى 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الفصل الدراسي الواحد.

وأضاف النائب أن هناك مشكلة مجتمعية بسبب منهج الصف الرابع الابتدائي، فلابد من مناقشة منهج الصف الرابع الابتدائي في حوار مجتمعي، موضحا أنه يتم شرح الجهاز الهضمي لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

وطالب أن المدرس مطالب بالتدريب على المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي لمدة 6 أشهر على الأقل، حيث كان عبر الفيديو كونفرانس بعد بدء الدراسة بشهر كما أنه يوجد عجز في عدد المدرسين.