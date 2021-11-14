أستاذ علوم تربوية بجامعة عين شمس: «المدرسين مش عارفين يشرحوا منهج رابعة ابتدائي»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت محبات أبوعميرة أستاذ المناهج والعلوم التربوية بجامعة عين شمس، إن تطوير التعليم إلزامي حتى تكون مصر في مقدمة الدول.

وتابعت في تصريحات تلفزيوينة، أن تطوير التعليم بدأ من مرحلة رياض الأطفال. وأضافت أن سبب الإحساس بمشكلة في مناهج الصف الرابع الابتدائي، أن الطالب لم يمتحن طيلة الـ 3 سنوات الماضية، ثم تفاجأ بـ 3 امتحانات وهذا ثقيل عليه في هذه المرحلة العمرية.

وأكدت محبات أبوعميرة أستاذ المناهج والعلوم التربوية بجامعة عين شمس أن كتاب الرياضيات أكثر من 300 صفحة وهذا ثقيل جدا على الطالب في هذه المرحلة العمرية. وأشارت، أن معلمي الصف الرابع الابتدائي لا يعرفون شرح المنهج للطالب وغير مؤهلين وليسوا مدربين بل أن منهم من يهرب من الشرح.

وأوضحت محبات أبوعميرة أستاذ المناهج والعلوم التربوية بجامعة عين شمس أنه كان ينبغى تجريب المناهج قبل التعميم وهذا هو الأسلوب المتبع في كبريات الدول وأكثرها تقدما. واختتمت، أن المعلم غير فاهم المنهج وهذا يدفع الطالب للتوجه نحو الدروس الخصوصية وهو ما يعني تقنينها.