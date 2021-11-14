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مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة

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مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة

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أكد بيدرو جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن فريقه قدم مباراة ميزة أمام منتخب ، مشيرا إلى أن الفراعنة يمتلك لاعبين على مستوى عالي وقادرين على تغير النتيجة في اللقاء.

وقال بيدرو في تصريحات تلليفزيونية عبر قناة «الحياة»: «فاجئنا منتخب مصر باللعب على الاستحواذ، واحرزنا هدفين بالفعل في بداية المباراة».

وتابع: «الفراعنة نجحوا في العودة خلال المباراة بسبب الهدف الذي سُجل في نهاية الشوط الأول».

وأشار إلى أن محمد النني لاعب منتخب مصر لعب دور البطولة خلال المباراة مؤكدا أنه قدم مباراة مميزة للغاية في وسط ملعب الفراعنة.

وأكمل: «أسيست محمد صلاح أعاد منتخب مصر للمباراة من جديد، وذلك بعدما سيطرنا عليها واحرزنا هدفين»، مشيرًا: «محمد صلاح يملك إمكانيات مميزة تجعله يصنع الفارق دائما مع منتخب مصر».

يُذكر أن منتخب مصر تعادل مع أنجولا 2- 2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

وسوف يلتقي مع الجابون، الثلاثاء المقبل، على الجيش ببرج العرب، في الجولة الاخيرة من التصفيات.

وضمن المنتخب الوطني التأهل إلى المرحلة الفاصلة من تصفيات المونديال بعد احتلاله صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن منتخب الجاوبن صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

المصرى اليوم

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