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بطولة جومانا مراد.. إعادة عرض حلقات حدوتة «مش هنفرح بيكى»

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بطولة جومانا مراد.. إعادة عرض حلقات حدوتة «مش هنفرح بيكى» بطولة جومانا مراد.. إعادة عرض حلقات حدوتة «مش هنفرح بيكى»

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أكدت الفنانة جومانا مراد إعادة عرض حلقات حدوتة «مش هنفرح بيكي» من مسلسل «زي القمر»، بدءاً من اليوم السبت، عبر شاشة قناة CBC في الثامنة مساءً، والإعادة ٢.٣٠ صباحاً، والساعة 12 ظهراً، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً.


حدوتة «مش هنفرح بيكى» تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، ويشارك في بطولتها عباس أبوالحسن، محمد كيلانى، مها أبوعوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلى، محمد أبوداوود، وتتناول الحكاية نظرة المجتمع إلى المرأة التي لم تتزوج حتى بلوغها الأربعين، ورد فعلها تجاه تلك النظرة.

المصرى اليوم

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