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«لن نتحمل الإغلاق».. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بشأن كورونا

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«لن نتحمل الإغلاق».. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بشأن كورونا «لن نتحمل الإغلاق».. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بشأن كورونا

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علق الإعلامي عمرو أديب، على عدم تلقي بعض المواطنين للقاح كورونا، قائلا: «قد آن الآوان في الحبيبة أن تكون الإجراءات أكثر جدية مع الذين لا يتناولون اللقاح».

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»،: «هذه الدولة قد قررت أنه خلال أيام المصالح الحكومية والعديد من الأماكن العامة لن يدخلها إلا المطعمين».

وأشار: «أقسم بالله أقسم بالله أنا أعرف ناس ماتت بسبب أنها كانت بتهرز بشأن »، متابعا: «نحن لا نتحمل هزات اقتصادية في هذا الوقت من العالم، لأن التضخم عالي ولن نتحمل الإغلاق في البلد».

وأوضح الإعلامي عمرو أديب،: «مصر نجحت أنها تسير بشكل متوازي في ظل الجائحة».

المصرى اليوم

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