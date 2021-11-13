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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد أزمة سرنجات في مصر، ولا أزمة في لقاحات كورونا، مؤكدا توفر ما يقترب من 38 مليون جرعة كورونا لم تستخدم بعد، فضلا عن حصول 26 مليون مواطن على الجرعة الأولى.

وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»، أن المواطنين لا يعزفون عن أخذ اللقاح، وإنما مشكلتهم في التسجيل، موضحا أنه عند توفير وحدات متنقلة، للتطعيم لوحظ زحام شديد على الوحدات المتنقلة.

ولفت إلى أن 15 نوفمبر آخر موعد بالنسبة لطلبة الجامعة والموظفين، وغير مسموح بدخول الجامعة أو مكان العمل إلا بتقديم شهادة بأنه حصل على الأقل على الجرعة الأولى.

وأوضح أنه في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة «pcr» أو يمنع من الدخول، وسيعتبر انقطاعا عن العمل ويؤخذ ضده الإجراءات القانونية، مردفا: «نحن أمام وباء خطير، اللقاح الوسيلة الوحيدة للنجاة».