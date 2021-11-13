أخبار عاجلة

لافروف: قدمنا صور الأقمار الصناعية للبنان -
5 طائرات من القوات الجوية الأميرية ترافق طائرة سلطان عمان لدى دخوله أجواء قطر -
وزير خارجية لبنان: صور الأقمار الصناعية المقدمة من روسيا ستساعد بكشف انفجار مرفأ بيروت -
«الأسوأ بعد 10 أيام».. الأرصاد تحذر المواطنين من مغادرة المنازل في أوقات محددة -
بايدن يعيد ترشيح جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي -
انهيار سلم عقار قديم بالإسكندرية.. والحماية المدنية تنقذ السكان (صور) -
رواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه.. وزير القوى العاملة يعلن توفير 6189 فرصة عمل بالمحافظات -
إسرائيل تبدأ في تطعيم الأطفال في سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا -
الحريري: لبنان دولة تقف على حدود جهنم -
16 وفاة و4324 إصابة جديدة بكورونا في الأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«نحن أمام وباء خطير».. تكشف عقوبات الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح كورونا

Print
«نحن أمام وباء خطير».. الحكومة تكشف عقوبات الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح كورونا «نحن أمام وباء خطير».. تكشف عقوبات الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد أزمة سرنجات في ، ولا أزمة في لقاحات كورونا، مؤكدا توفر ما يقترب من 38 مليون جرعة كورونا لم تستخدم بعد، فضلا عن حصول 26 مليون مواطن على الجرعة الأولى.

وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»، أن المواطنين لا يعزفون عن أخذ اللقاح، وإنما مشكلتهم في التسجيل، موضحا أنه عند توفير وحدات متنقلة، للتطعيم لوحظ زحام شديد على الوحدات المتنقلة.

ولفت إلى أن 15 نوفمبر آخر موعد بالنسبة لطلبة الجامعة والموظفين، وغير مسموح بدخول الجامعة أو مكان العمل إلا بتقديم شهادة بأنه حصل على الأقل على الجرعة الأولى.

وأوضح أنه في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة «pcr» أو يمنع من الدخول، وسيعتبر انقطاعا عن العمل ويؤخذ ضده الإجراءات القانونية، مردفا: «نحن أمام وباء خطير، اللقاح الوسيلة الوحيدة للنجاة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمدوك: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ضمن أسباب عودته لرئاسة الحكومة

حمدوك: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ضمن أسباب عودته لرئاسة الحكومة

ترجمات.. أسرار مصر الخفية مستشرق يفضح جهل الرحالة الأوروبيين بالإسلام

ترجمات.. أسرار مصر الخفية مستشرق يفضح جهل الرحالة الأوروبيين بالإسلام

«العربى»: مباحثات مكثفة مع الحكومة ومجتمع الأعمال البلغارى لدفع العلاقات الاقتصادية

«العربى»: مباحثات مكثفة مع الحكومة ومجتمع الأعمال البلغارى لدفع العلاقات الاقتصادية

وكيل النواب: مصر قادرة على تحقيق 100 مليار دولار صادرات

وكيل النواب: مصر قادرة على تحقيق 100 مليار دولار صادرات