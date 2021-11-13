أخبار عاجلة

الحريري: لبنان دولة تقف على حدود جهنم -
16 وفاة و4324 إصابة جديدة بكورونا في الأردن -
محافظ الإسكندرية يحذر المواطنين: تكرار نوة المكنسة بعد 10 أيام -
حمادة أنور معلقًا على عودة مجلس الزمالك: «الله يكون في عونا» -
غلق سنترالان للدروس الخصوصية و غلق أبواب أعمدة الإنارة في حملة بالجيزة -
تعرف على موقف علي معلول من مباراة سموحة -
جوزي بيصورني في أوضة النوم أعمل إيه؟.. مبروك عطية يجيب بغضب: ده راجل أعوج -
هاني شاكر : من يخرج عن القانون والآداب العامة يعاقب -
عبد الحفيظ: الفوز على المحلة بهذا السيناريو من دروس كرة القدم -
حكاية أجانب الأهلي مع أهداف +90 .. معلول يمارس هوايته المفضلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. وكالة أخبار المرأة

هن أكثر تأثرا بالمناخ.. صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو إلى حماية النساء

Print
هن أكثر تأثرا بالمناخ.. صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو إلى حماية النساء هن أكثر تأثرا بالمناخ.. صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو إلى حماية النساء
" وكالة أخبار المرأة "

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النساء أكثر تأثر بالتغيرات المناخية :«هل تعلم أنه في أزمات المناخ تكون النساء أكثر عرضة للنزوج من الرجال بنسبة 80% بسبب الأدوار المتباينة بين الجنسين»؟
ودعا الصندوق في تغريدة له اليوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى ضرورة أن تكون معالجة النزوح المرتبط بالمناخ في مركز الحلول، وذلك ضمانا لحمايتهن ورفاهتهن.
و صعدت النساء إلى مسرح الحدث العالمي جلاسجو لإظهار أن تغير المناخ ليس محايدا من الناحية الجنسانية، وأن العمل المناخي يحتاج إلى جهودهن، حسبما أكد مركز إعلام الأمم المتحدة في تقرير له.
وأشار التقرير إلى الجلسة التي عقدت أمس، والتي سلطت الضوء على أن تغير المناخ ليس محايدا من الناحية الجنسانية، وأن العمل المناخي يحتاج إلى جهودهن.
ونبه إلى أن الاستثمار في النساء والفتيات يحدث آثارا مضاعفة محسوسة في مجتمعات بأكملها، وعلى الرغم من أن التدهور البيئي له عواقب وخيمة على جميع البشر، إلا أنه يؤثر بشكل خاص على أضعف قطاعات المجتمع، خاصة النساء حيث تكون صحتهن أكثر هشاشة أثناء الحمل والأمومة.
وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات أممية أخرى، أن النساء هن أول من يشعرن بآثار تغير المناخ عندما يتعين عليهن السفر لمسافات طويلة في سبيل العثور على ما يحتاجن إليه لإطعام أسرهن.
وشدد رئيس مؤتمر الأطراف 26، «ألوك شارما»، على ضرورة تمكين المرأة ودعمها، قائلا إن النساء ظلت منذ آلاف السنين، على علاقة خاصة مع الطبيعة، فهن يساهمن بشكل كبير، في الرفاه والتنمية المستدامة لمجتمعاتهن، إلى جانب الحفاظ على النظم البيئية للكوكب والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
إسرائيل تخصص ميزانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمكافحة العنف ضد المرأة

إسرائيل تخصص ميزانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمكافحة العنف ضد المرأة

المرأة الفلسطينية .. نضال لإنهاء الاحتلال وانتزاع مشاركتها في صنع القرار..إضافة ثالثة وأخيرة

المرأة الفلسطينية .. نضال لإنهاء الاحتلال وانتزاع مشاركتها في صنع القرار..إضافة ثالثة وأخيرة

السعودية : انطلاق ملتقى المرأة بالأمن السيبراني في بداية شهر مارس المقبل

السعودية : انطلاق ملتقى المرأة بالأمن السيبراني في بداية شهر مارس المقبل

مايا مرسي: الوقت الحالي فرصة عظيمة لحصول المرأة المصرية على مزيد من الحقوق

مايا مرسي: الوقت الحالي فرصة عظيمة لحصول المرأة المصرية على مزيد من الحقوق