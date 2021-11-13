هن أكثر تأثرا بالمناخ.. صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو إلى حماية النساء

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" وكالة أخبار المرأة "

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النساء أكثر تأثر بالتغيرات المناخية :«هل تعلم أنه في أزمات المناخ تكون النساء أكثر عرضة للنزوج من الرجال بنسبة 80% بسبب الأدوار المتباينة بين الجنسين»؟

ودعا الصندوق في تغريدة له اليوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى ضرورة أن تكون معالجة النزوح المرتبط بالمناخ في مركز الحلول، وذلك ضمانا لحمايتهن ورفاهتهن.

و صعدت النساء إلى مسرح الحدث العالمي جلاسجو لإظهار أن تغير المناخ ليس محايدا من الناحية الجنسانية، وأن العمل المناخي يحتاج إلى جهودهن، حسبما أكد مركز إعلام الأمم المتحدة في تقرير له.

وأشار التقرير إلى الجلسة التي عقدت أمس، والتي سلطت الضوء على أن تغير المناخ ليس محايدا من الناحية الجنسانية، وأن العمل المناخي يحتاج إلى جهودهن.

ونبه إلى أن الاستثمار في النساء والفتيات يحدث آثارا مضاعفة محسوسة في مجتمعات بأكملها، وعلى الرغم من أن التدهور البيئي له عواقب وخيمة على جميع البشر، إلا أنه يؤثر بشكل خاص على أضعف قطاعات المجتمع، خاصة النساء حيث تكون صحتهن أكثر هشاشة أثناء الحمل والأمومة.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات أممية أخرى، أن النساء هن أول من يشعرن بآثار تغير المناخ عندما يتعين عليهن السفر لمسافات طويلة في سبيل العثور على ما يحتاجن إليه لإطعام أسرهن.

وشدد رئيس مؤتمر الأطراف 26، «ألوك شارما»، على ضرورة تمكين المرأة ودعمها، قائلا إن النساء ظلت منذ آلاف السنين، على علاقة خاصة مع الطبيعة، فهن يساهمن بشكل كبير، في الرفاه والتنمية المستدامة لمجتمعاتهن، إلى جانب الحفاظ على النظم البيئية للكوكب والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.