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الاحتلال يتحدث عن إحباط تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن

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الاحتلال يتحدث عن إحباط تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن الاحتلال يتحدث عن إحباط تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن

جي بي سي نيوز :-  قالت وسائل إعلام عبرية إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلت الأراضي السورية الأسبوع الماضي وقامت بتفجير نقطة مراقبة.

وتحت عنوان "سمح بالنشر" قالت القناة "20" العبرية ان "ليلة الهجوم الأخير المنسوب لإسرائيل على سوريا، دخلت قوات برية إسرائيلية الأراضي السورية وقامت بتفجير مبنى كانت حوله شكوك بأنه نقطة مراقبة للجيش السوري، ومكان آخر يستخدم كمخزن أسلحة".

وقالت القناة العبرية إن عناصر من لواء جولاني وسلاح الهندسة هم من نفذوا العملية.

وأصيب جنديان سوريان بجروح، الاثنين الماضي، في هجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في المنطقتين الوسطى والساحلية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها جيش الاحتلال عن تنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية.

ففي الأل من حزيران/ يونيو أعلن جيش الاحتلال عن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في منطقة الجولان.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي مقاطع من الهجوم في صفحته الرسمية على "تويتر"، وعلق بأن "الجيش دمر الليلة الماضية نقطة مراقبة أمامية للجيش السوري مقامة في منطقة إسرائيلية غربي "خط ألفا" وسط هضبة الجولان"، مشيرا إلى أن هذه كانت ثالث عملية من نوعها خلال العام الأخير. 

عربي21

 

 

 

جي بي سي نيوز

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