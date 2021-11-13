مفوضية الانتخابات الليبية: الانتخابات ستجرى فى موعدها وإجراءات لمنع بيع الأصوات

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أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، إجراء الانتخابات ستكون في موعدها ولا مجال لتأخيرها.

وأضاف السايح في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار» أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية، مشددا على إجراءات لمنع بيع الأصوات من بينها عدم اصطحاب الهواتف يوم الاقتراع، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وفتحت المفوضية فتح باب الترشح للانتخابات، الاثنين الماضي، ويستمر حتى 22 نوفمبرالجاري للرئاسية منها، وحتى 7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

وخلال مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، تم التأكيد بفرض عقوبات على الأفراد الذين سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا.