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رئيس اليمن : لن نقبل التجربة الإيرانية مهما كان الثمن

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رئيس اليمن : لن نقبل التجربة الإيرانية مهما كان الثمن رئيس اليمن : لن نقبل التجربة الإيرانية مهما كان الثمن

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قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن الشعب اليمني سيقدم تضحيات في سبيل استعادة السلطة من قبضة جماعة «أنصار الله»، التي سيطرت على العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.

جاءت تصريحات هادي، خلال لقائه السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، بمقر إقامته المؤقت في الرياض، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تبث من .

وقال هادي إن «الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية مهما كلفه ذلك من ثمن»، مضيفا: «سيقدم اليمنيون التضحيات في سبيل خلاص شعبنا من تمرد تلك المليشيات وأعمالها العدائية والإجرامية تجاه الأبرياء ومصير الوطن».

وأثنى الرئيس اليمني على مواقف الرياض الداعمة لليمن في مختلف الظروف، مشيرا إلى أنها تقدم التضحيات والعون الإنساني والإنمائي والتنموي وتلامس واقع واحتياجات الشعب اليمني«.

المصرى اليوم

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