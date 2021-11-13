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الأردن يعلن موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

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الأردن يعلن موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا الأردن يعلن موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في الأردن، اليوم السبت، موعد إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا المستجد.

وقال أمين عام الوزارة لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي، إن الوزارة ستبدأ غدا الأحد، في إعطاء الجرعة الثالثة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأوضح البلبيسي أن هذه الجرعة ستكون لمن هم في سن الثامنة عشر فما فوق ومر على تلقيهم الجرعة الثانية، ستة أشهر.

وشدد البلبيسي على أهمية تلقي هذه الجرعة نظرا لأن مناعة الجسم تنخفض بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، موضحا أنها تساعد في رفع المناعة لجميع الفئات العمرية.

وأوضح أنه من المفضل أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع الجرعتين الأولى والثانية، لكن يمكن تغيير نوع اللقاح إذا كان قد تسبب في مضاعفات بعد الجرعتين الأولى الثانية.

ودعا المسؤول الأردني المواطنين للتوجه إلى المراكز المخصصة المنتشرة في كافة محافظات البلاد وتلقيها.

وأوضح أن تلقي هذه الجرعة لا يتطلب التسجيل على المنصة، وسيحصل متلقي الجرعة على شهادة تثبت ذلك.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن قد أوصت الأسبوع الماضي بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح.

المصرى اليوم

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