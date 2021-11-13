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وزيرة البيئة: الاتفاق على وقف العمل بالفحم في قمة جلاكسو

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وزيرة البيئة: الاتفاق على وقف العمل بالفحم في قمة جلاكسو وزيرة البيئة: الاتفاق على وقف العمل بالفحم في قمة جلاكسو

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه ما زالت المناقشات مستمرة في فعاليات قمة جلاكسو لمكافحة التغير المناخي حتى الآن، مشددة على أنه يجب الحصول على التمويل اللازم من الدول المتقدمة من أجل التكيف المناخي.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أنه تم الاتفاق على هدف محدد ورقمي خلال 3 سنوات بشأن التكيف المناخي. وكشفت أن إجمالي التعهدات بلغ 80 مليار دولار ومن المرجح الوصول إلى هدف الـ 100 مليار دولار خلال عامين، كما تم الاتفاق بين أمريكا والصين لتخفيض الانبعاثات.

وتابعت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق خلال مؤتمر جلاكسو للمناخ لتفعيل آلية مؤسسية حول خسائر الدول من التغييرات المناخية، خاصة الدول الفقيرة التي تتعرض لمخاطر التغيير المناخي ولم يكن موجود هذا الأمر من قبل.

وذكرت ياسمين فؤاد أن مؤتمر قمة المناخ القادم في سيناقش حجم الخسائر والأضرار وتعويضها للدول النامية، كاشفة أنه تم طرح تريليون دولار من الدول النامية لتحصل عليه حتى عام 2030 لمواجهة التغيرات المناخية. واستطردت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق على نقل التكنولوجيا والطائرات التي تعمل بالكهرباء ووقف العمل بالفحم.

المصرى اليوم

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