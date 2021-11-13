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مجلس الوزراء : لا أزمة في توفير سرنجات التطعيم ضد كورونا

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مجلس الوزراء : لا أزمة في توفير سرنجات التطعيم ضد كورونا مجلس الوزراء : لا أزمة في توفير سرنجات التطعيم ضد كورونا

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نفى السفير نادر سعد، المتحدث الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، وجود أزمة في توفير سرنجات التطعيم بلقاحات ، قائلاً: «مفيش أزمة في السرنجات ولا في اللقاحات.. ديه مجرد شائعات».

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» المُذاع على فضائية «النهار»، أن لديها ما يقرب من 36 إلى 38 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المختلفة والمتنوعة، ولم تُستخدم بعد، مشيراً إلى عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى فقط من اللقاح حتى الآن، تجاوز 26 مليون.

وتابع المتحدث الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن بدأت اليوم في تنفيذ خطة للاقتراب من المواطنين أكثر، وهي عمل محطات متنقلة، وأُخرى ثابتة في محطات مترو الأنفاق وغيرها من أماكن تجمع المواطنين.

المصرى اليوم

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