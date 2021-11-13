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محمد صبحي عن «المومس الفاضلة»: «إلهام شاهين ليست من الممثلات اللي بتعلب أدوار الإغراء»

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محمد صبحي عن «المومس الفاضلة»: «إلهام شاهين ليست من الممثلات اللي بتعلب أدوار الإغراء» محمد صبحي عن «المومس الفاضلة»: «إلهام شاهين ليست من الممثلات اللي بتعلب أدوار الإغراء»

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علق الفنان محمد صبحي، على الجدل المثار حول مسرحية «المومس الفاضلة»، وقال إن إلهام شاهين محاربة وهناك ثورة شديدة جدا على اسم المسرحية.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس: «95% من الذين هاجموا اسم المسرحية لم يقرأوا النص ولا يعرفوا أدب مسرح، والمسرحية قدمتها سميحة أيوب في الستينات عن سارتر وكانت نهضة في المسرح العالمي».

وأشار صبحي إلى أن لفظ «مومس» استخدم من قبل في فيلم «بداية ونهاية» لنجيب محفوظ، وصحيح حدث جدل ولكن ليس هذه الثورة، موضحا أن سارتر في المسرحية كان يدافع عن الأخلاق.

وتابع: «لم أطالب بتغيير اسم مسرحية الفنانة إلهام شاهين، ولفظ مومس بالنسبة للمسرحية اختيار جيد جدا من المؤلف ومسألة تغيير الاسم لازم إلهام تعرف هي بتتعامل مع مين فقط، وإلهام شاهين كممثلة ليست من الممثلات اللي بيلعبوا أدوار الإغراء، والمسرحية مفيهاش إغراء وهي فرقعة، وكان نفسي تبقى موجودة في رواج وحراك ثقافي وفني»، مؤكدا أن الجدل الذي يحدث ليس ذنب إلهام شاهين.

المصرى اليوم

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