«تقهقرنا 500 سنة».. سميحة أيوب: منتقدو «المومس الفاضلة» طبقوا «لا تقربوا الصلاة»

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أعربت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن اندهاشها من الجدل الثائر حول اسم مسرحية «المومس الفاضلة» والهجوم عليها دون الاطلاع على محتوها، قائلة: «مندهشة من الهيصة اللي معمولة عشان اسم مسرحية ومتأكدة محدش يعرف محتواها إيه ومحتوى المسرحية نبيل للغاية».

وأوضحت أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن الذين هاجموا اسم المسرحية طبقوا قاعدة «لا تقربوا الصلاة»، مضيفة: «فيه مسرحيات الاسم عادي والمحتوى حقير ونفسي الهيجان يبقى لشيء نافع للبلد».

واستكملت: «أنا حزينة من اللي حصل على اسم المسرحية، وأنا عملت المسرحية دي في أواخر خمسينات القرن الماضي، واحنا تقهقرنا الآن 500 سنة، ونتراجع بشكل سريع للخلف، مع التطور والثقافة والتحضر الذي يحدث في العالم».