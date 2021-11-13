وزير الداخلية يبحث مع نظيره الكويتى تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين

★ ★ ★ ★ ★

بمقر إقامته في المنامة على هامش اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم الشيخ ثامر بن علي صباح السالم الصباح، وزير الداخلية بدولة الكويت، وذلك بمقر إقامة سموه في المنامة على هامش اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتَي الداخلية في البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية الكويتية.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود