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قبل موقعة الكأس.. النصر يلتقي الاتفاق غدًا

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قبل موقعة الكأس.. النصر يلتقي الاتفاق غدًا

أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم السبت، تحضيراته لمواجهة نظيره الاتفاق "وديًا"، غدًا الأحد ، على أرض ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

وتنوع تدريب الأصفر ما بين جوانب لياقية متنوعة، واللعب من لمسة واحدة، ومناورة على منتصف الملعب.

ويواصل النصر تحضيراته لمواجهة الرائد، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحل الاتفاق ضيفًا على الحزم في الجولة ذاتها.

كما يلتقي الاتفاق بنظيره النصر في دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك في ديسمبر المقبل.

قبل موقعة الكأس.. النصر يلتقي الاتفاق غدًا

النصر الاتفاق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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