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الرياض يُتوَّج بلقب بطولة المملكة للكرة الطائرة للصم

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الرياض يُتوَّج بلقب بطولة المملكة للكرة الطائرة للصم الرياض يُتوَّج بلقب بطولة المملكة للكرة الطائرة للصم
جدة حل ثانيًا والقطيف ثالثًا

الرياض يُتوَّج بلقب بطولة المملكة للكرة الطائرة للصم

تُوِّج نادي الرياض للصم بلقب بطولة المملكة للكرة الطائرة للصم التي اختُتمت اليوم السبت على صالة نادي أحد بالمدينة المنورة، وشارك فيها 10 فِرق.

وجاء تتويج نادي الرياض للصم بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي جدة للصم بنتيجة ثلاث أشواط دون مقابل.

وقام رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني بتتويج أصحاب المراكز الأولى في البطولة بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله العيسى.

وتم تتويج نادي الرياض بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تم تتويج نادي جدة للصم بالميداليات الفضية، وتتويج مركز القطيف بالميداليات البرونزية بعد فوزه على مركز جازان للصم في مواجهة تحديد المركزَيْن الثالث والرابع بنتيجة ثلاث أشواط مقابل شوط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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