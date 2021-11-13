أخبار عاجلة

استشاري إدارة أعمال يوضح أنسب الحلول التقنية لإدارة الشركات -
محافظ دمياط: تعطيل الدراسة غدًا.. وأمطار غزيرة متوقع سقوطها ساعات الفجر -
الأرصاد تكشف حقيقة غلق الموانٍ البحرية بسبب سوء الطقس -
تنطلق الجمعة وسط إجراءات احترازية مشددة .. دورة التحديات فى مهرجان «القاهرة السينمائى» -
ساكاشفيلي ينهي إضرابه عن الطعام -
مسؤول سوري: انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن .. فيديو -
مصدر بالأهلي يكشف موعد إعلان التجديد لـ علي معلول -
مدرس بكلية الدراسات العليا للطفولة: «المربى والحلاوة» تضعفان المناعة -
محافظ كفر الشيخ: موجة ثانية من الأمطار الليلة.. ونستعد لها جيدًا -
سقوط أعمدة إنارة وانقطاع الكهرباء بمناطق متفرقة بالفيوم.. والمحافظ يتابع تداعيات الطقس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الكنيسة الأرثوذكسية: زكريا بطرس انقطعت صلته بالكنيسة منذ أكثر من 18 سنة

Print
الكنيسة الأرثوذكسية: زكريا بطرس انقطعت صلته بالكنيسة منذ أكثر من 18 سنة الكنيسة الأرثوذكسية: زكريا بطرس انقطعت صلته بالكنيسة منذ أكثر من 18 سنة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأب سابقًا زكريا بطرس، انقطعت صلته بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ أكثر من ١٨ سنة.

وأصدرت الكنيسة بيانا نشره المتحدث الرسمي باسم الكنيسة على صفحته الرسمية جاء فيه: «الأب سابقًا زكريا بطرس، انقطعت صلته بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أكثر منذ ١٨ سنة».

وأضاف البيان: «كان كاهنًا في وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليمًا لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية لذلك تم وقفه لمدة، ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة حيث علم تعليمًا غير أرثوذكسي أيضًا، واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره».

وتابع البيان: «الكاهن السابق قدم طلبًا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت وقَبِل الطلب البابا شنوده الثالث بتاريخ ١١ يناير ٢٠٠٣ ومنذ وقتها لم يعُد تابعًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد».

وواصل البيان: «بعدها ذهب إلى الولايات المتحدة واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق وحذرت إيبارشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها».

واختتم البيان: «نحن من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين».

وجاء بيان الكنيسة ردا على انتشار لزكريا بطرس على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض خلاله إلى الدين الإسلامي والنبي محمد، ما أثار حالة من الغضب بين المصريين من المسلمين والمسيحيين، تصدر بعدها هاشتاج قائمة الهاشتاجات المتداولة في مصر باسم #عاقبوا_زكريا_بطرس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مسؤول سوري: انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن .. فيديو

مسؤول سوري: انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن .. فيديو

«ليست بديلة عن اللقاحات».. مستشار الرئيس يعلن تصنيع أدوية كورونا في مصر

«ليست بديلة عن اللقاحات».. مستشار الرئيس يعلن تصنيع أدوية كورونا في مصر

«ربنا كرمنا».. مستشار الرئيس يعلن بشرى سارة بشأن نسب وفيات كورونا في مصر

«ربنا كرمنا».. مستشار الرئيس يعلن بشرى سارة بشأن نسب وفيات كورونا في مصر

الأمير تشارلز وزجته يغادران مصر

الأمير تشارلز وزجته يغادران مصر