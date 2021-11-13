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الأهلي يفاجئ عمار حمدي وأحمد عبدالقادر بهذا القرار

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الأهلي يفاجئ عمار حمدي وأحمد عبدالقادر بهذا القرار الأهلي يفاجئ عمار حمدي وأحمد عبدالقادر بهذا القرار

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قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعديل عقد الثنائي أحمد عبدالقادر، وعمار حمدي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، سوف يعقد جلسة مع أحمد يحيى، وكيل أعمال عمار حمدي وأحمد عبدالقادر، بعد عودته من الإمارات، من أجل تعديل عقد الثنائي ورفعه من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية.

يأتي ذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعبان، في المباريات التي شاركا بها هذا الموسم، خاصة بعدما أكد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير لفني للفريق الأحمر، أنهما سيكونا لهما دورًا بشكل أساسي مع الفريق في المباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الجمعة المقبل، على السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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