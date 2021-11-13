«تويوتا سوبرا GR» تحصل على علبة التروس التي تستحقها

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إذا كنت ترغب في ترتيب التروس الخاصة بك في سيارة تويوتا الرياضية الجديدة ، فإن GR 86 هو خيارك الوحيد حاليًا مع ناقل الحركة يدوي بست سرعات، لكن قد لا يكون هذا هو الوضع لفترة أطول.

فحالياً تويوتا لا تقدم سوى ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات لـ GR Supra ، لكن تغيير العصا سيجعلها أكثر جاذبية للقيادة.

وبحسب car buzz، قبل الكشف عن GR Supra الجديدة، انتشرت الشائعات بأن تويوتا ستقدم ناقل حركة يدوي للسيارة الرياضية الجديدة، كما اعترفت تويوتا أيضًا باختبار سوبرا باستخدام ناقل حركة يدوي، ولكن وفقًا للمنشور الياباني Car Sensor ، سيتم الحصول على دليل GR Supra قريبًا.

فيما أن سيارة GR Supra سيتم تقديمها أخيرًا مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات خلال عام 2022، وبحسب ما ورد فإن تويوتا تخطط لتقديم الدليل مع 2.0 لتر رباعي الأسطوانات GR Supra.

بينما سيكون هذا من المنطقي، لوجود ناقل الحركة اليدوي متاح في BMW Z4 sDrive20i ، التي تشترك في نفس المحرك.

الجدير بالذكر، بعد إطلاق سوبرا اليدوي في عام 2022 ، ستصل نسخة GRMN في عام 2023، كما سيتم دعمه بهيكل مطور و تشغيله بواسطة محرك أقوى سعة 3.0 لتر توربو مزدوج من نوع S58، وهو نفس المحرك المتواجد في سيارتي BMW M3 و M4 الجديدتين.

فيما لم تقرر تويوتا ما إذا كان سيتم إقران S58 مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.