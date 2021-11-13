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سفير في باريس: المجتمع الدولي أكد أهمية خروج المرتزقة من ليبيا ()

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سفير مصر في باريس: المجتمع الدولي أكد أهمية خروج المرتزقة من ليبيا (فيديو) سفير في باريس: المجتمع الدولي أكد أهمية خروج المرتزقة من ليبيا ()

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قال السفير علاء يوسف سفير في باريس، إن هناك تقديرا فرنسيا لعملية التنمية الشاملة التي تحدث في مصر، موضحا أن العلاقات بين القاهرة وباريس متنوعة ومتشعبة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس بحث مع المسئولين الفرنسيين سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

ولفت السفير علاء يوسف إلى أن الرئيس عرض على المسئولين الفرنسيين مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي تنفذها مصر.

وأكد أنه تم خلال لقاء الرئيس مع المسئولين الفرنسيين متابعة ما تم الاتفاق عليه من مشروعات وحزمات التمويل لمشروعات النقل والطاقة والصحة وتدوير النفايات التي تم الاتفاق عليها الأشهر الماضية.

واستطرد سفير مصر في باريس، قائلا:" المجتمع الدولي بعث برسالة من خلال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، مفادها أهمية خروج المرتزقة من بلاد أحفاد عمر المختار، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تدرك أن أمن ليبيا هو أمن لكل دول المتوسط، موضحا أن الرئيس السيسي طالب الليبيين بالابتعاد عمن يعطوهم الأوهام.

واختتم بأن هناك ولع شديد في أوروبا بكل ما هو مصر، لا سيما الحضارة المصرية وآثارها، موضحا أن المتحف الكبير سيمثل نقل نوعية في أولويات اهتمامات الفرنسيين بمصر.

المصرى اليوم

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