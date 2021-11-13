محافظ قنا: المحافظة لم تتأثر بالأمطار لأنها استعدت مبكرًا

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قال أشرف الداودي محافظ قنا، إن الأحوال الجوية شهدت تحسنا اليوم بالمحافظة، بعدما شهدت أمطارا غزيرة أمس على الطرق الصحراوية قادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابع المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن محافظة قنا لم تتأثر بالأمطار لأنها استعدت مبكرًا.

وأكد أن المحافظة لم تشهد أمطارًا اليوم، ولكن الأمطار كانت على سلاسل جبال البحر الأحمر وتسببت في إغلاق الطرق بين البحر الأحمر وقنا، حيث إن الأمطار أغلقت الطرق الرئيسية إلى البحر الأحمر ولم تصل إلى القرى.

واختتم محافظ ق تصريحاته قائلا: «السيول والأمطار في المدن الصحراوية والأحوال الجوية مستقرة ومن ثم لا تستدعي تعطيل الدراسة في المدارس غدًا».