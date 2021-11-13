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استشاري: تكميم المعدة من أفضل عمليات خفض الوزن في الأوزان المتوسطة

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استشاري: تكميم المعدة من أفضل عمليات خفض الوزن في الأوزان المتوسطة استشاري: تكميم المعدة من أفضل عمليات خفض الوزن في الأوزان المتوسطة

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تكميم المعدة من أفضل العمليات التي تخفض الوزن في الاوزان المتوسطة، أما الأوزان المفرطة في حاجة لتحويل المسنة المصغر أو الكلاسيكي.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن تكميم العدة تقلل كمية الأقل وتزيد من الشبع، وبالتالي انقاص الون بصورة فعالة بدون التأثير على الامتصاص العام، ويفضل إجرائها في الأعمار ا لصغيرة بداية من 11 عامًا

ولفت إلى أن عملية تكميم المعدة تفيد في علاج السكر الحديث أو الخفيف، أما السكر من النوع الثاني العنيف الذي يحصل صاحبه على جرعات عالية من الانسولين، ففي هذه الحالة يفضل إجراء تحويل المسار.

المصرى اليوم

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