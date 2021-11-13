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النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق معرض طهطا بسوهاج

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النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق معرض طهطا بسوهاج النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق معرض طهطا بسوهاج

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أمرت النيابة العامة بدائرة مركز ومدينة طهطا بسوهاج، بإشراف المستشار مصطفى عباس المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، السبت، بانتداب خبراء المعمل الجنائى لتحديد وبيان سبب الحريق الذى شب مساء الجمعة فى معرض تجارى لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات العرائس بشارع بورسعيد بمدينة طهطا، وبيان ثمة وجود شبهة جنائية فى الحريق من عدمه، وتشكيل لجنة فنية لبيان حجم الخسائر والتلفيات، وطلبت محضر تحريات المباحث بشأن الواقعة، وباشرت التحقيق.

كانت مديرية أمن سوهاج، قد تلقت إخطاراً بالحريق، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية، وقوات الحماية المدنية، و10 سيارات إطفاء، وجرى التعامل مع الحريق وإخماده دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية، وتبين من المعاينة والفحص للعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث، أن الحريق نشب فى معرض تجارى مقام على مساحة 400 متر مربع بشارع بورسعيد بمدينة طهطا، ويضم 24 باكية عرض لبيع الملابس الجاهزة، والخردوات، والمفروشات، والأحذية، والشنط، وجميع مستلزمات تجهيز العرائس، وقد أتت النيران على جميع محتويات المعرض، ورجحت المعاينة المبدئية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى، وجرى استدعاء معدات الوحدة المحلية لرفع آثار الحريق، وقطع الكهرباء عن المنطقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتصرف.

المصرى اليوم

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