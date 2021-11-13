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واشنطن تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين في السودان

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واشنطن تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين في السودان واشنطن تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين في السودان

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أعربت الولايات المتحدة عن «أسفها العميق» لسقوط قتلى خلال احتجاجات السبت في السودان ضد استيلاء الجيش على السلطة، مؤكدة إدانتها «للاستخدام المفرط للقوة».

وقالت السفارة الأمريكية في السودان، في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «تعرب سفارة الولايات المتحدة عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح وإصابة عشرات المتظاهرين اليوم الذين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية، وتدين الاستخدام المفرط للقوة».

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية أن قوات الأمن السودانية قتلت ما لا يقل عن خمسة متظاهرين وأصابت عشرات آخرين في العاصمة الخرطوم وسط مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد «الانقلاب العسكري» الذي شهدته البلاد الشهر الماضي.

وقالت اللجنة في بيان نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء إن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين واقتحمت مستشفى للقبض على بعض المصابين في الاحتجاجات.

وقال تلفزيون السودان الحكومي إن 39 من الشرطة أصيبوا أيضاً في اشتباكات خلال الاحتجاجات.

وانطلقت مظاهرات في العاصمة الخرطوم تلبية لدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين وبعض الأحزاب السياسية للمطالبة بعودة المدنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والالتزام ببنود الوثيقة الدستورية، حسب الوكالة السودانية للأنباء (سونا).

المصرى اليوم

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