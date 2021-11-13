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قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن 503 مواطن في أسوان تعرضوا للدغ من العقرب جراء تساقط السيول أمس الجمعة، وتلقوا المصل وخرجوا من المستشفيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» أن هناك 3600 جرعة من مصل العقرب متوفرة في محافظة أسوان، وهناك رصيد كافي في مختلف محافظات الجمهورية، وحالات الوفاة في أسوان 4 أشخاص بسبب حالة الطقس.

وتابع الدكتور خالد مجاهد، أن خطة وزارة الصحة لمواجهة موجة التقلبات الجوية شملت الدفع بـ 2119 سيارة إسعاف، و48 سيارة دفع رباعي مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، وتوزيعها على المناطق الحدودية والوعرة، والطرق السريعة في المحافظات المتوقع حدوث السيول بها، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمتضررين من السيول.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، إلى أن فرق الطب الوقائي متواجدة في جميع المحافظات بصفة مستمر وتؤدي دورها بشكل مستمر ويتم رفع درجة الاستعداد تحسبا لسوء الأحوال الجوية، مطالبا بسرعة التوجه فورا لمراكز الصحة فى حالة تعرض أى شخص للدغة العقرب.

وكشف أنه من المقرر أن يعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، أن يعقد مؤتمر صحفي غدا الأحد للحديث عن اللقاح المصري الذي عكف على إنتاج المركز القومي للبحوث.

واستطرد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزارة أطلقت اليوم حملة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا في محطات المترو والقطارات والمولات التجارية، وخلال أول ساعتين عمل تم تطعيم 300 شخص في محطة مترو السادات.

وذكر خالد مجاهد أنه ستكون هناك أكشاك التطعيم متوفرة في محطات مصر والجيزة وسيدي جابر والمولات التجارية الكبيرة، وكل محطات مترو الأنفاق التي تشهد كثافة ستشهد نقطة تطعيم ومركز تسجيل، كما سيتم عمل تسجيل صوتي في محطات المترو لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح.

وذكر أنه سيتم منع الدخول لموظفي الجهاز الإداري والطلاب للامتحانات اعتبارا من بعد غد إلا بعد تلقي اللقاح، قائلا: نستهدف توفير مراكز تلقي اللقاح في جميع الأماكن وتجاوز عدد من حصلوا على الجرعة الأولى 26 مليون شخص والجرعتين 41 مليون شخص، وبذلك أكثر من 40% من سكان مصر تلقوا لقاح كورونا.

وقال خالد مجاهد إن الجواز السفر الصحي تحت شعار أطمن أصبح بالمجان، وسيتم إعادة الـ 100 جنيه لإعادتها لكل شخص قام بدفعها مرة أخرى.