برعاية «المصري اليوم».. افتتاح معرض رحلة للفنون التشكيلية بالإسكندرية (صور)

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افتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، السبت، معرض «الرحلة» للفنون التشكيلية بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، في إطار منحة حاضنة الفنون الإبداعية التي يقدمها المتحف، وذلك بحضور إيهاب الزلاقي، رئيس التحرير التنفيذي لـ«المصرى اليوم»، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وفاطمة فرج مدير مؤسسة ولاد البلد ولفيف من مثقفي وفناني الإسكندرية.

يقام المعرض تحت رعاية مؤسسة «المصرى اليوم» ويقدم بانوراما للفن المصري الحديث من محافظات مصر المختلفة بعيدا عن مركزية العاصمة، إلى جانب التعريف بالفنانين المحليين والحركة الفنية التي تتسم بالتنوع والحيوية في أقاليم مصر المختلفة، فضلا عن إقامة حوار بين أجيال الفنانين من أجيال مختلفة.

يقام المعرض بقاعة حامد عويس، بمشاركة 19 فنانا تشكيليا من مختلف الأجيال وهم محمد عبلة، عصمت داوستاشي، حسن الشرق، فتحي عفيفي، مهاب عبدالغفار، محسن أبوالعزم، محمد عرابي، علاء عوض، أيمن سعداوي، أحمد سليم، ياسين حراز، محمد جوهر، أحمد سنبل، عادل مصطفى، عماد أبي جرين، أحمد عزت، منال مبارك، احمد الطباخ، أحمد صابر.

من جانبها، قالت فاطمة فرج مدير مؤسسة ولاد البلد، إن فكرة معرض الرحلة تولدت منذ نحو 7 شهور عن طريق تسجيل مجموعة من الفيديوهات مع عدد من الفنانين المحليين من خارج القاهرة، وذلك لإبراز أعمالهم وارتباطها بالبيئة المحلية وعلاقة ذلك بإنتاجهم الفني.

وأضافت: فكرنا في اقامة المعرض لإبراز هؤلاء الفنانين من خلال عمل متكامل بمعنى إقامة معرض للفنانين الذين شاركوا في سلسلة الفيديوهات إلى جانب أننا كشركة متخصصة في الإعلام نقدم دورات تدريبية لشباب الفنانين وكيفية يستخدموا منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن هناك سلسلة من اللقاءات المفتوحة على هامش المعرض للتحاور مع الجمهور وبذلك تحقق فكرة المعرض كفكرة متكاملة الجوانب تمثل محطة تتبعها محطات أخرى.

يصاحب افتتاح المعرض عدد من الفعاليات الثقافية من بينها ندوة بعنوان «التشكيل وفنون أخرى» لمناقشة العلاقة بين الفن التشكيلى والاعلام والسينما، وجلسة بعنوان «الخبيئة ..حكاية متحف» تستعرض تاريخ متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية منذ كان مجرد فكرة .

كما يصاحب المعرض 4 ورش تدريبية عن التذوق الفني، والصحافة الثقافية، وتسويق الأعمال الفنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأساسيات التصوير، وذلك تحت إشراف دكتور على سعيد مدير متحف الفنون الجميلة، ومحمد شعير رئيس تحرير موقع باب مصر، والمخرج أيمن مكرم.

ويعرض على هامش المعرض فيلم «الورشة» يعقبه لقاء مفتوح مع المخرج المسرحي حسن الجريتلي مؤسس فرقة الورشة المسرحية، ويدير اللقاء مخرج الفيلم تامر سامي.

ويختتم المعرض فعالياته الخميس المقبل بلقاء مفتوح يحكى فيه الفنانان محمد عبلة وحسن الشرق عن تجربتهما الإبداعية.

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية

معرض فن التشكيلى «الرحلة» بمعرض فنون جميلة بالإسكندرية