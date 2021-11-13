جامعة الأزهر: عدم دخول أي طالب لم يحصل على لقاح كورونا بدءا من الاثنين المقبل

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أعلنت جامعة الأزهر أنه تقرر عدم دخول أي طالب أو طالبة غير متلق للتطعيم للحرم الجامعي، بداية من يوم الاثنين المقبل، وفقا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأوضحت الجامعة، في بيان صحفي السبت، أنه تقرر تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، مشيرة إلى أنه بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين فلا يسمح لغير الحاصلين على التطعيم أيضا بالدخول إلا فى حالة وجود عذر مرضي مقبول مع عمل تحليل "PCR" قبل السماح لهم بالدخول ويكرر أسبوعيا.

وأكدت إدارة الجامعة على جميع عمداء الكليات بضرورة الالتزام وتطبيق تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن، مع تشديد الإجراءات والمتابعة الشخصية الدقيقة، بداية من بعد غد الاثنين.