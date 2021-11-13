الاستخبارات العسكرية العراقية تقبض على 8 أشخاص تسللوا من الحدود مع سوريا

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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، القبض على 8 أشخاص تسللوا من الحدود مع سوريا.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: «بعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية رصدت حركة عدد من الأشخاص غادروا العراق بطريقة غير مشروعة إلى سوريا عام 2016 وحاولوا العودة بنفس الطريقة عبر التسلل من المناطق الحدودية».