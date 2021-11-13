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بطلة مسرحية «هالة حبيبتي»: «كنت بحب الفن ولم أهتم بالفلوس»

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بطلة مسرحية «هالة حبيبتي»: «كنت بحب الفن ولم أهتم بالفلوس» بطلة مسرحية «هالة حبيبتي»: «كنت بحب الفن ولم أهتم بالفلوس»

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قالت الفنانة هند حسني، بطلة مسرحية «هالة حبيبتي»، إنها كانت تحب التمثيل والفن وتقديم الاستعراضات، معقبًا: «أنا كنت بحب الفن، ومكنتش مهتمة بالفلوس، عمري ما سالت هاخد كام»

وتابعت «حسني»، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إنها كانت تنفق كل الاموال التي تحصل عليها من التمثيل في شراء الالعاب والملابس، معقبة: «الأجور لم تكن مرتفعة بمثل الصورة اللي موجودة الآن».

وأشارت إلى أنها لم تتوقف عن التمثيل بعد تقديم «هالة حبيبتي»، مثلما يعتقد البعض، ولكنها قدمت الكثير من الاعمال الفنية، معقبة :«كنت محظوظة اني عملت نمع عمالقة الفن».

وعن توقفها عن التمثيل، قالت: «والله ما أعرف، أنا بعد ما تخرجت من الجامعة كنت أتصور بأني همثل كتير، ولم يحدث».

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