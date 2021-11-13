الجزائر تفرض ضريبة القيمة المضافة على السكر للحد من الواردات

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قال رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن اليوم السبت إن الجزائر ستفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة تسعة بالمئة على السكر الأبيض والخام اعتبارا من أوائل العام المقبل للحد من الواردات والحفاظ على صحة المستهلك.

وتحاول الجزائر، العضو بمنظمة أوبك، تقليص الإنفاق على واردات الأغذية وغيرها من السلع الأخرى في مسعى لخفض العجز في الميزانية وفي الميزان التجاري.

وقال بن عبد الرحمن أمام البرلمان إن الجزائر تستورد نحو مليوني طن من السكر سنويا، مما يضعها بين كبرى الدول المستوردة له.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عنه قوله "إن إخضاع مبيعات السكر (الأبيض والخام) للرسم على القيمة المضافة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، وإلغاء الاعفاء المعمول به حاليا، يهدف للحفاظ على صحة المستهلك و تقليص فاتورة الاستيراد".