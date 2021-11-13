استشاري: زيادة الوزن رد فعل طبيعي لتناول قدر كبير من الطعام

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن زيادة الوزن لا تحدث في يوم وليلة، ولذلك على مريض السمنة ان يعي بان خفض الوزن لن يحدث بشكل سريع، مشيرًا إلى أن زيادة الوزن رد فعل طبيعي بسبب تناول قدر كبير من الطعام

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك امكانية لضبط هرمونات مريض السمنة، لمساعدته على خفض وزنه، مشيرًا إلى أن أسباب زيادة الوزن تتمثل في تكرار الأكل، وعدم القدرة على مقاومة الجوع المستمر، وخفض الوزن يكون بالتخلص من هذه الأامرو.

ولفت إلى ان هناك بعض النبتات الطبيعية التي تعمل على تقليل الشهية بصورة كبيرة، وبالتالي يتناول مريض السمنة قدر أقل من الطاعم، مما يؤدي إلى خفض الوزن.